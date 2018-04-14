Президент Франции отметил отличную координацию сил союзников при ударе по Сирии
Пресс-служба Елисейского дворца сообщила о телефонном разговоре Макрона с Трампом и Мэй.
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Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании удар по Сирии, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Макрон отметил отличную координацию сил при ночной бомбардировке Дамаска и других объектов.
Ранее сообщалось, что ракетные и бомбовые удары наносили ВМФ и ВВС США и ВВС Великобритании. Вооруженные силы Франции в ночной атаке на Сирию участия не принимали.