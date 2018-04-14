НАТО призывает Дамаск, Москву и Тегеран обеспечить гуманитарный доступ в Сирии

Генсек НАТО Ейен Столтенберг обратился к сирийскому руководству и его союзникам – России и Ирану.

«Мы призываем сирийский режим, а также его сторонников — Россию и Иран, дать возможность быстрого, устойчивого и беспрепятственного гуманитарного доступа», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Было выпущено 103 крылатых ракеты, из которых сирийские ПВО, вооруженные оружием еще советского производства, уничтожили 71. Сирийская сторона заявила о нескольких пострадавших среди мирного населения.