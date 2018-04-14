Агрессия США только укрепляет решимость САР - ВС Сирии

Утром в субботу сирийская система противовоздушной обороны с высокой эффективностью отразила «вероломную тройственную агрессию» Запада. В то же время некоторые из выпущенных по Дамаску ракет поразили одно из зданий исследовательского центра в Барзе, в котором находятся учебный центр и научные лаборатории. Об этом сообщил представитель командования армии и ВС Сирии.

«Нанесен только материальный ущерб. Была изменена траектория ракет, нацеленных на военный объект, расположенный вблизи Хомса. В результате взрыва одной из ракет были ранены три мирных жителя», - сообщил представитель командования.

Он также отметил, что армия Сирии продолжит защищать свою страну и ее граждан.

«Командование твердо заявляет, что такие нападения не заставят наши вооруженные силы и их союзников прекратить уничтожение остатков вооруженных террористических группировок на всей территории Сирии. Эта агрессия только укрепляет нашу решимость защищать суверенитет, достоинство и безопасность нашей родины и ее граждан», - добавил представитель командования.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.