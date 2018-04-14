Все страны-члены НАТО поддержали ракетные удары по Сирии – Столтенберг

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе после экстренного заседания Совета Североатлантического альянса генсек НАТО заявил, что все страны Альянса поддержали удар США и их союзников по Сирии.

«Все союзники по НАТО полностью поддержали действия, которые были проведены прошлой ночью», - заявил Столтенберг.

Генсек Альянса напомнил, что целью ударов было предотвращение новых химатак в Сирии. По его словам, Британия, США и Франция предоставили НАТО достаточно информации по химоружию в Сирии, нет оснований сомневаться в их оценке.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания нанесли в субботу утром ракетно-бомбовые удары по территории Сирии, по ее военным и научным объектам.