Эксперты ОЗХО уже были в Сирии во время удара - Небензя

США и их союзники нанесли удар по Сирии в ночь на субботу, когда там уже находилась миссия ОЗХО. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Он напомнил, что сразу после поступления информации о возможной химатаке сирийские власти пригласили экспертов организации для установления всех фактов.

«В момент нанесения ударов специалисты (ОЗХО) уже находились в Сирии и готовились приступить к работе», — заявил Небензя.

В субботу в 3:42 мск до 5:10 по московскому времени самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции, был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

В Минобороны РФ сообщили, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.