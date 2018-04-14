Вы могли бы дать команду своим ручным террористам прекратить конфликт – Небензя западным партнерам

Постпред России при ООН на экстренном заседании Совбеза ООН Василий Небензя сказал западным партнерам, что они могли бы прекратить конфликт в Сирии за 24 часа одной командой.

«Вы могли бы в 24 часа остановить конфликт в Сирии. Для этого Вашингтону, Лондону и Парижу надо лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу против законной власти собственного народа», - отметил Небензя.

Также Небензя указал США на то, что международный кодекс поведения ,касающийся применения силы, регулируется уставом ООН. По его словам, удары США в Сирии были совершены в обход ООН.

«Вас все время тянет к колониализму, неоколониализму. Вы с пренебрежением относитесь к уставу ООН и Совету Безопасности, которые вы беспардонно пытаетесь использовать в своих нечистоплотных целях», - добавил Василий Небензя.

При этом российский постпред отметил, что никакой серьезной работы США и их союзники в Сирии не ведут.

В субботу в 3:42 мск до 5:10 по московскому времени самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции, был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

В Минобороны РФ сообщили, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.