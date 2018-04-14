США заявили о готовности вновь ударить по Сирии

США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, созванного сегодня по инициативе России.

«Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость. Я говорила утром с президентом (США Дональдом Трампом – прим. ред.), и он сказал, что если сирийский режим решит вновь использовать отравляющий газ, то у США оружие заряжено, и курок взведен. Когда наш президент проводит красную черту, он затем добивается реализации этой красной черты», - заявила Хейли.

Ранее сегодня США, Британия и Франция выпустили по Дамаску более сотни ракет, большая часть из которых была сбита сирийскими системами ПВО.

Между тем президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.