Против Скрипалей было применено отравляющее вещество BZ – Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, судя по клинической картине, обоих Скрипалей сразило отравляющее вещество BZ производства НАТО.

«Принимая во внимание, что пострадавшие, и Юлия Скрипаль, и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», - заявил Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Ранее сообщалось, что, по словам Лаврова, швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в РФ и СССР.