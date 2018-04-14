США своими действиями в Сирии подрывают авторитет ООН – Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН заявил, что своими действиями в Сирии США только еще более усугубляют гуманитарную катастрофу в стране. По словам Небензи, США таким образом подрывают авторитет ООН. При этом, по его словам, последствий можно было бы избежать.

«США, Франция и Великобритания могли бы остановить конфликт в Сирии за 24 часа», - отметил Небензя.

Также постпред отметил, что Россия намерена вынести на голосование свой проект резолюциипо Сирии в ходе текущего заседания.