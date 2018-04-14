Время переговоров прошло - Хейли об ударе по Сирии

Постпред США при ООН Никки Хейли в ходе экстренного заседания Совбеза ООН заявила, что время переговоров по данному вопросу прошло.

«Время для переговоров прошло, необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью», — отметила Хейли.

14 апреля силы коалиции Запада во главе с США нанесли несколько ударов по Сирии. Как сообщили в Генштабе РФ, всего было выпущено