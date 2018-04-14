Время переговоров прошло - Хейли об ударе по Сирии
В ООН начался экстренней Совет Безопасности, созванный Россией после атаки сил коалиции на Сирию.более 100 ракет.
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Постпред США при ООН Никки Хейли в ходе экстренного заседания Совбеза ООН заявила, что время переговоров по данному вопросу прошло.
«Время для переговоров прошло, необходимо было действовать. И это произошло прошлой ночью», — отметила Хейли.
14 апреля силы коалиции Запада во главе с США нанесли несколько ударов по Сирии. Как сообщили в Генштабе РФ, всего было выпущено