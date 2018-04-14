Постоянный Совет ОДКБ осудил нанесение удара по Сирии

В субботу в связи с ситуацией вокруг Сирийской Арабской Республики по инициативе Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и Российской Федерации состоялось экстренное заседание, по итогам которого принято заявление ОДКБ.

«Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности, подтверждая поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР), осуждает ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции по территории Сирии, осуществленные 14 апреля 2018 года в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, вопреки Уставу Организации Объединённых Наций без санкции Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении.

В заявлении говорится: ОДКБ считает, что ракетными ударами создается ситуация, которая идет вразрез с усилиями по скорейшей ликвидации террористической угрозы в Сирии и разрешению внутрисирийского конфликта политико-дипломатическими средствами, ведет к деградации гуманитарной ситуации в этой стране. Это также чревато дальнейшей эскалацией напряжннности в регионе и в мире в целом.

Постоянный совет ОДКБ призывает Совет Безопасности ООН приложить максимальные усилия для выполнения возложенной на него международным сообществом задачи по восстановлению и поддержанию международного мира и безопасности. Убеждены, что строгое следование принципам и инструментам международного права сохраняет возможности для предотвращения эскалации кризиса в САР в интересах предотвращения дальнейших страданий сирийского народа и нанесения ущерба самой системе современных международных отношений.

В ОДКБ входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.