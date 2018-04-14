Миссия Организации по запрещению химоружия прибыла в Дамаск

Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для начала работ в связи с предполагаемой химатакой в Думе, сообщают представители организации.

«Миссия ОЗХО по установлению фактов прибыла в Дамаск, чтобы начать работу», - сообщает организация в Twitter.

10 апреля ОЗХО объявила о решении направить в Сирию группу экспертов, которые займутся расследованием инцидента в Думе.

Ряд западных стран, в том числе США, Германия и Франция, обвинил правительство Сирии в применении химоружия. Обвинения основывались на фото- и видеоматериалах, распространенных в соцсетях неправительственной организацией «Белые каски», активистов которой российские власти считают «пособниками террористов».