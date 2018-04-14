Удар по Сирии не напугал инспекторов ОЗХО – Лавров

Удар по Сирии не напугал инспекторов ОЗХО, заявил Сергей Лавров.

«После ударов США и Великобритании по Сирии эксперты ОЗХО подтвердили готовность выдвинуться к месту предполагаемой химатаки в Думе», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, всем понятно, что удар по Сирии был специально нанесен накануне начала работы экспертов Организации по запрещению химоружия.

Лавров также подчеркнул, что информация, почерпнутая из СМИ и соцсетей, нанесение удара по Сирии не оправдывает. Министр имел ввиду доклад минобороны Франции, который, основываясь на опубликованных в соцсетях фотографиях, обвиняет в химатаке Асада. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин попросил президента Франции Эммануэля Макрона поделиться фактами о якобы имевшей место химатаке в Думе, но получил отказ.