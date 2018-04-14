Центр в Швейцарии подтвердил, что вещество в Солсбери на вооружении США и Британии - Лавров
По словам Лаврова, Москва обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в Швейцарии по инциденту в Солсбери не была принята во внимание.
Фото: Bernard Gagnon / wikipedia
По информации от центра в Швейцарии, в Солсбери было использовано вещество bz, оно было на вооружении США и Британии, в РФ не производилось. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, Москва обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в Швейцарии по инциденту в Солсбери не была принята во внимание.
«Клиническая картина Скрипалей больше соответствует отравлению веществом bz, но эта информация не была учтена», - отметил Лавров.