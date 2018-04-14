Центр в Швейцарии подтвердил, что вещество в Солсбери на вооружении США и Британии - Лавров

По информации от центра в Швейцарии, в Солсбери было использовано вещество bz, оно было на вооружении США и Британии, в РФ не производилось. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Москва обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в Швейцарии по инциденту в Солсбери не была принята во внимание.