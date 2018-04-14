Удары США были нанесены без мандата Совбеза ООН – Яковенко

Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал утренние удары США и их союзников по Сирии.

«Акт агрессии против суверенного государства, который находится на передовой в борьбе с мировым терроризмом, была совершена без мандата Совета Безопасности ООН и в нарушение хартии ООН, а также норм международного права», - сказал Яковенко.

Ранее российский посол заявил, что в британской стратегии национальной безопасности Россию представляют как врага номер один. По его словам, Тереза Мэй заявила на банкете о намерении Великобритании взять на себя ведущую роль в сдерживании России.