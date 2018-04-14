Вне закона, вне логики, вне прагматики – Захарова об ударах США по Сирии

США преследуют маниакальную идею в Сирии, которую можно описать одним лозунгом «Асад должен уйти». Штаты руководствуются идеей «арабской весны», которую они хотели провести еще несколько лет назад и сделать это силовым путем. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С дипломатической точки зрения, это удар, который был нанесен не только по географической точке на карте, это удар, который был нанесен международному праву и всей системе международных отношений. Цель объяснить невозможно с точки зрения логики и результативности. Можно только объяснить ее опять возвращением концепции "Асад должен уйти" и идеей "арабской весны", которую они хотели провести еще несколько лет назад, и сделать это силовым путем. Эти удары были нанесены вне закона, вне логики, вне прагматики», -сказала Захарова.

В субботу в 3:42 мск до 5:10 по московскому времени самолетами и кораблями ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

В Минобороны РФ рассказали, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.