В США назвали «стимулом мирного процесса» нанесение ударов по Сирии

США по-прежнему на 100 процентов поддерживают Женевский мирный процесс по Сирии и считают, что (ракетно-бомбовый) удар может придать ему стимул, заявили в американском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью США и их союзники нанесли ракетно-бомбовый удар по Сирии, «уничтожив» якобы действовавшие на ее территории химические заводы. В Пентагоне считают, что все ракеты попали в цель.

Между тем ПВО Сирии отчитались об 71 сбитой крылатой ракете из 103 выпущенных по военным и научным объектам.