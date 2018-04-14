В Пентагоне убеждены, что все ракеты в Сирии достигли целей

В Пентагоне заявили, что все цели, намеченные в Сирии, были достигнуты в результате ударов.

«Мы уверены, что все наши ракеты достигли своих целей», - заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

При этом в ведомстве считают, что у Дамаска остались возможности для производства химических веществ.

Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет, 73 из которых были сбиты силами сирийской ПВО.