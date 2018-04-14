В Пентагоне убеждены, что все ракеты в Сирии достигли целей
В ходе ударов США, Великобритании и Франции по Сирии были успешно поражены все намеченные цели, заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
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В Пентагоне заявили, что все цели, намеченные в Сирии, были достигнуты в результате ударов.
«Мы уверены, что все наши ракеты достигли своих целей», - заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
При этом в ведомстве считают, что у Дамаска остались возможности для производства химических веществ.
Утром 14 апреля США, Британия и Франция нанесли удары по Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет, 73 из которых были сбиты силами сирийской ПВО.