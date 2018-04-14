Французские спецслужбы искали доказательства «химатаки» в Сирии в соцсетях

Минобороны Франции опубликовало доклад с рассекреченными данными спецслужб о предполагаемой химатаке в сирийской Думе.

«Элементы, собранные Францией и ее союзниками, представляют собой комплекс доказательств, достаточных для того, чтобы обвинить сирийский режим в химической атаке 7 апреля», — говорится в докладе.

В докладе отмечено, что французские службы проанализировали свидетельства очевидцев, фото и видео, появившиеся на специальных сайтах, в средствах массовой информации и в социальных сетях после атаки. Также были изучены «свидетельства, полученные спецслужбами».

Ранее офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке и не обнаружили реальных доказательств применения химоружия.