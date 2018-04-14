В Пентагоне отчитались по ударам по Сирии

В Пентагоне заявили, что все намеченные цели в Сирии были успешно поражены. При этом в ведомстве подчеркнули, что цель США в Сирии не изменилась - это борьба с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

«По предварительным оценкам, цель операции США в Сирии достигнута без существенных помех со стороны Дамаска», - говорится в сообщении.

При этом в российском МИД отметили, что удары США и их союзников были произведены для , того чтобы террористы смогли перевести дух и перегруппироваться.

В субботу в 3:42 мск до 5:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

В Минобороны России рассказали, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.