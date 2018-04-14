Миссия выполнена - Трамп об ударах по Сирии

Трамп считает, что военная миссия США и их союзников в Сирии выполнена. Соответствующую запись президент США сделал в своем Twitter после ракетно-бомбового удара по Сирии.

«Прекрасно выполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Соединенному Королевству за их мудрость и силу их прекрасных военных. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена», - написал он.

Ранее сообщалось, что военно-морские и военно-воздушные силы США и военно-воздушные силы Великобритании – французские ВВС, вопреки словам Трампа, в операции участия не приняли – минувшей ночью нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам, которые американская разведка считала военными или научными. В ходе атаки из 103 выпущенных ракет 71 была сбита силами сирийской ПВО, вооруженной зенитно-ракетными комплексами еще советского производства.

Практически ни один из атакованных ракетами аэродромов армии САР не пострадал, равно как и научные объекты.