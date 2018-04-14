Ведущий программы «Задело» на телеканале «Звезда» Николай Петров:

Сейчас, когда уже осела пыль от ночных ударов по Сирии, а бойцы сирийских ПВО с гордостью и любопытством осматривают обломки успешно сбитых ими хваленых американских "Томагавков", западные СМИ и политики уже начинают заходиться в приступе самолюбования. Они показали силу, наказали Асада и вообще практически победили всех, включая русских. Только вот на самом деле удар по Сирии – это признак не силы, а слабости. Катастрофической слабости Запада. Практически признание собственного поражения. И осознание этого появится на Западе очень скоро.

Во-первых, это подтверждает бешеная спешка. Уже всем понятно, что спешно сколоченной коалиции надо было нанести удар до начала работы экспертов организации по запрещению химического оружия в Восточной Гуте. Во-вторых, ни в одной стране, которая нанесла военный удар по Сирии, не было проведено одобрение военной операции в своих парламентах. Трампу Мэй и Макрону это самоуправство еще аукнется. В-третьих, на ракетный обстрел не было санкции Совбеза ООН. Хотя Америка давно плевала на Совбез.

Ну и наконец, в-четвертых, я процитирую заявление Министерства обороны России:

"14 апреля в 3:42 мск до 5:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции… Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила ".

То есть, по сути, те, кто совершил акт агрессии против Сирии откровенно побоялись хоть как-то задеть авиационную и морскую базу России. Понимая все последствия этого.

Ну и в-пятых, конечно же, - продолжающаяся кампания беззастенчивой лжи не только в поисках предлога для удара, но даже при подготовке к нему. На этой неделе, на слушаниях в конгрессе, глава Пентагона Мэттис заявил, что решение об ударе будет принято только после расследования ОЗХО. Поскольку, дескать, они уверены, что химическая атака была, но фактических подтверждений этому у них нет, кроме постов в соцсетях, ни у Франции, ни у Британии их не было, естественно, тоже.

Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации". После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ.