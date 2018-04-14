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Удар по Сирии – это признак не силы, а слабости

Николай Петров
15:51 14.04.2018
Ни в одной стране, которая нанесла военный удар по Сирии, не было проведено одобрение военной операции в своих парламентах
Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress

Ведущий программы «Задело» на телеканале «Звезда» Николай Петров:

Сейчас, когда уже осела пыль от ночных ударов по Сирии,  а бойцы сирийских ПВО с гордостью и  любопытством  осматривают обломки  успешно сбитых ими хваленых американских "Томагавков", западные СМИ  и политики  уже начинают заходиться в приступе самолюбования.  Они показали  силу, наказали Асада  и  вообще практически победили всех, включая русских.  Только вот  на самом деле удар по Сирии – это признак  не силы, а слабости.  Катастрофической слабости Запада.  Практически признание собственного  поражения.  И осознание этого появится  на Западе очень скоро.

Во-первых,  это  подтверждает  бешеная спешка.  Уже всем понятно, что  спешно сколоченной коалиции надо было нанести удар  до  начала работы экспертов организации по запрещению  химического оружия в  Восточной Гуте.  Во-вторых,  ни в одной стране, которая нанесла военный удар по Сирии, не было проведено одобрение военной операции в своих парламентах. Трампу Мэй и Макрону это самоуправство еще аукнется.  В-третьих,   на  ракетный обстрел не было санкции Совбеза ООН.  Хотя Америка давно плевала на Совбез.

Ну и наконец,  в-четвертых,   я процитирую  заявление Министерства обороны России:

"14 апреля в 3:42 мск до 5:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции…  Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила ".

То есть, по сути,  те, кто совершил акт агрессии против Сирии откровенно  побоялись  хоть как-то задеть  авиационную и морскую базу России.  Понимая все последствия  этого.

Ну и в-пятых,  конечно же, - продолжающаяся кампания  беззастенчивой лжи  не только в поисках предлога для удара,  но даже  при подготовке к нему.   На этой неделе,  на слушаниях в конгрессе, глава Пентагона Мэттис заявил, что решение об ударе будет принято только после расследования ОЗХО.  Поскольку, дескать,   они уверены, что химическая атака была, но фактических подтверждений этому у них нет,  кроме постов в соцсетях, ни у Франции, ни у Британии  их не было, естественно, тоже.

Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации". После этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся. 15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего госсекретаря, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ.  

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