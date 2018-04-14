Экс-вокалист Deep Purple попал в больницу
В Минске госпитализировали бывшего вокалиста рок-группы Deep Purple Джо Линна Тернера.
Фото: Micke Mejdén / wikipedia
Как сообщает РИА-новости, музыкант был госпитализирован в минскую больницу скорой медпомощи с диагнозом инфаркт миокарда.
«Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно», - говорится в сообщении.
Ранее Джо Линн Тернер поразил фанатов своим российским патриотизмом. Музыкант заявил что любит Крым и местных жителей, и отважился приехать на полуостров несмотря на предупреждения США.