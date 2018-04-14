Экс-вокалист Deep Purple попал в больницу

Как сообщает РИА-новости, музыкант был госпитализирован в минскую больницу скорой медпомощи с диагнозом инфаркт миокарда.

«Вчера поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно», - говорится в сообщении.