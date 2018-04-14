Удары США по Сирии сделаны для того, чтобы террористы перевели дух – МИД РФ

Удары США и их союзников по Сирии сделаны для того, чтобы террористы смогли перевести дух, восстановить свои ряды и затянуть кровопролитие. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Нельзя не обратить внимание на то, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка), "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и прочих террористических группировок», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что такие действия обусловлены стремлением еще более осложнить политическое урегулирование в арабской республике, прикрываясь гуманитарной риторикой, таким образом США «ведут дело к расчленению страны».

«США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле», - отметили в ведомстве.

В субботу в 3:42 мск до 5:10 по московскому временик самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

В Минобороны РФ рассказали, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.