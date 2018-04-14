Удары по Сирии подрывают женевский процесс – МИД РФ

В МИД РФ прокомментировали удары США и их союзников по Сирии. В ведомстве считают, что такие действия направлены на подрыв усилий по стимулированию женевского процесса.

«Удар по Сирии подрывает усилия, направленные на стимулирование женевского политического процесса. Удары нанесены в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России)», - отметили в ведомстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такие действия подтверждают категорический отказ США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобожденных правительственной армией.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Всего в строну Сирии США и их союзниками были выпущены более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.