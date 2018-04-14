Полный примитивизм – Багдасаров о действиях США в Сирии

Рано или поздно агрессия со стороны США перерастет в серьезный конфликт на международной арене. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Это агрессия, абсолютно ничем не оправданная, это инсценировка событий в Думе о якобы химической атаке, примитивизм полный, ничего нового придумать не могут в последнее десятилетие. Радует высокая эффективность действия сирийских ПВО. 71 ракета сбита. Это позор американского ВПК и слава российскому ВПК, который производит такие прекрасные вещи, как «Панцирь С1»», - рассказал Багдасаров.

По словам политолога, произошедшее утром в субботу в Сирии, – полное нарушение международного права, которое может привести к серьезным негативным последствиям.

«Рано или поздно это будет серьезным конфликтом. Как реагировать России? Так, как реагировал СССР в 85-х годах в битве за Ливан, когда было направлено в Сирию два зенитно-ракетных полка советских, которые отражали все эти атаки, американские, французские и так далее. А затем было поставлено то вооружение, которое до сих пор там находится у сирийской армии. Сейчас надо С-300 поставить. Давным-давно надо перевооружить сирийскую ПВО, как бы кто чего не говорил», - добавил Багдасаров.

В субботу в 3:42 мск до 5:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

В Минобороны России рассказали, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.