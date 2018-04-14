МИД Китая прокомментировал удары США и союзников по Сирии

Руководство КНР всегда выступало против применения силы в международных отношениях. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, комментируя удар США и союзников по Сирии.

«Китай последовательно выступает против применения силы в международных отношениях, ратует за необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран», — приводит РИА Новости слова Чуньина.

Также он отметил, что такие действия США и их союзников идут вразрез с основными принципами ООН и международного права.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли серию ракетных ударов по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.