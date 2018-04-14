Опубликованы фотографии последствий удара США по сирийскому аэропорту Меззе. На снимках видно, как после пуска ракет дымит сухая трава.

При этом на территории авиабазы нет воронок. Вся техника без повреждений.

На фотографиях также запечатлены сирийские комплексы Бук-М1. На одном из фотоснимков видно, что комплекс отстрелял 2 ракеты, еще 2 осталось.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с 3:42 до 5:10 мск самолетами и кораблями ВС США и их союзников был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР.