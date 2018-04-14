Западу пора признать потерю контроля над ситуацией в Сирии – Асад

Президент Сирии Башар Асад и его иранский коллега Хасан Роухани в ходе телефонной беседы обсудили детали ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирийской Арабской Республике.

«Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира», — приводит слова Асада пресс-служба дворца президента Сирии.

В свою очередь иранский глава выступил с осуждением бомбардировки САР и подтвердил, что официальный Тегеран останется на стороне руководства Сирии и ее граждан. Кроме того, Роухани выразил уверенность, что агрессия Запада не ослабит дух сирийцев в противостоянии терроризму.

Как сообщило Министерство обороны РФ, с 3:42 до 5:10 мск самолетами и кораблями ВС США и их союзников был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР.

В российском оборонном ведомстве также рассказали, что удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.