Жители Дамаска вышли на улицы в поддержку Башара Асада

В Дамаске местные жители вышли на улицы города в поддержку сирийского президента Башара Асада после того, как силы США, Франции и Британии нанесли удары по городу.

Так, на площади Умавиин к утру собрались десятки граждан с флагами Сирийской Арабской Республики. Демонстранты выкрикивают лозунги в поддержку сирийских армии и президента.

Напомним, с 3:42 до 5:10 по московскому времени самолетами и кораблями ВС США и их союзников был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.

Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.