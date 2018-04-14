Появились кадры последствий ракетного удара по Сирии

Видео ракетного удара США и его союзников по Сирии опубликовало информагентство Associated Press. Также в объектив попала работа сирийских систем ПВО, которые сумели перехватить и уничтожить несколько десятков крылатых ракет Tomahawk.

Напомним, ночью 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Дамаску.

Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф. По сирийской столице было выпущено более ста рокет.