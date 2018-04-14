К трагедии в Кемерове причастны высокопоставленные чиновники – Бастрыкин

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что к трагедии в Кемерове привело попустительство высокопоставленных чиновников.

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня"», - заявил глава СК РФ на встрече с родственниками жертв кемеровской трагедии.

Кроме того, Бастрыкин показал собравшимся документацию, подтверждающую, что попытка осуществить проверку противопожарной безопасности в сгоревшем торговом центре не увенчалась успехом.

Ранее сообщалось, что СКР установил, что во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ручки дверей запасного выхода кинозала были заблокированы.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, более 40 из которых – дети.