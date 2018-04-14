Запасный выход из кинозала в ТЦ «Зимняя вишня» был стянут тросом – СК

Следственный комитет России установил, что во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» ручки запасных дверей кинозала, где погибли люди, были заблокированы. Об этом сказано в сообщении официального канала СК в мессенджере TamTam.

«Ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком», - говорится в сообщении.

По данным следователей, двери в кинозал были закрыты одним из погибших, обладавший навыками противопожарной безопасности, который решил закрыть двери и заткнуть одеждой все щели, чтобы в зал не проникал дым.

В СК сообщили, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. По факту пожара и гибели людей расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе начальник пожарного караула Сергей Генин, участвовавший в тушении.