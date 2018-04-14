В МИД РФ назвали удар по Сирии грубым и наглым нарушением международного права

Грубым и наглым нарушением международного права назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова удар США и их союзников по Сирии.

По ее мнению, ракетный удар по Сирии, осуществленный США, Великобританией и Францией является направомочной и неправомерной акцией.

Захарова подчеркнула, что нагнетая ситуацию вокруг Сирии Запад занимается мистификацией и манипуляцией общественным сознанием.

«СМИ Запада тиражируют материалы по Сирии, не имеющие отношения к реальности», - заявила Захарова.

В МИД РФ считают также, что США Франция и Великобритания пренебрегли правилами совета безопасности ООН, чем поставили под вопрос цивилизованное общение государств.