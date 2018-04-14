Трамп выступает за то, чтобы при атаке на Сирию пришлось «заплатить» РФ и Ирану - СМИ

Американский лидер Дональд Трамп выступает за масштабную атаку в отношении Сирийской Арабской Республики, при которой в какой-либо форме был бы нанесен ущерб российской и иранской сторонам. При этом в военном ведомстве США главе государства рекомендуют проявить осторожность.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Белом доме, знакомый с ситуацией, Трамп обратился к своим военным советникам с призывом согласиться на более решительный удар по Сирии, чем тот, который ему предложили ранее.

Утром в субботу 14 апреля самолетами и кораблями Вооруженных сил США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Запад совершил атаку на САР из-за якобы имевшего место применения сирийскими властями химического оружия в городе Дума.

В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.