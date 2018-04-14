Россия самым серьезным образом осуждает удары западной коалиции по Сирии - Путин

Россия самым серьезным образом осуждает удары западной коалиции по Сирии. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении президента России.

Глава государства подчеркнул, что США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирийской Арабской Республике в нарушение устава Организации Объединенных наций и международного права, без санкции Совбеза ООН.