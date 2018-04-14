В минобороны России рассказали, какое оружие использовали США и их союзники при ударе по Сирии

Высокоточное ракетно-бомбовое вооружение применили вооруженные силы США, Франции и Великобритании при ударе по Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в Минобороны России.

Задействовались самолеты военно-воздушных сил США В-1B, F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на объекты ударов над сирийской территорией в районе ЭТ-ТАНФ, незаконно удерживаемом США.

Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно- исследовательских объектов.

По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Сведения будут уточняться и доводиться до общественности. По имеющейся информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух- земля».

Самолетами «Торнадо» британских ВВС, выпущено восемь ракет «Scalp EG».