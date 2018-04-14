ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету — Минобороны РФ

По информации, имеющейся у Минобороны РФ, всего было применено в процессе атаки 103 крылатых ракеты, в том числе ракеты морского базирования Tomahawk. Также применялись управляемые авиабомбы GBU-38 самолетов B-1B. Самолеты F-15 и F-16 применили ракеты «воздух-земля». Самолеты Tornado британских ВВС выпущено 8 ракет Scalp EG.

Сирийскими средствами ПВО, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения.

Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами.

Между тем, ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о противодействии ракетному удару средствами ПВО Сирии, произведенными еще в Советском Союзе. Им пришлось отражать атаку более, чем 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», выпущенных США и их союзниками. Генштаб РФ прокомментировал случившиеся события и отметил, что в результате ракетного удара жертв среди мирного населения и сирийских военных нет.