Жертв в результате удара США и их союзников по Сирии нет – МО РФ

В Генштабе РФ прокомментировали нанесение США и их союзниками удара по Сирии. Как рассказали в военном ведомстве, жертв в результате обстрела среди мирного населения и сирийских военных нет.

«Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно- исследовательских объектов. По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Сведения будут уточняться и доводиться до общественности», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что российскими ПВО на базах Хмеймим и Тартус в САР пуски ракет выявлялись как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании.

«Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании», - рассказали в Генштабе РФ.

Кроме того, анонсированного ранее участия французской авиации в ударах по Сирии зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что РФ созывает экстренное заседание СБ ООН для обсуждения действий США в Сирии.