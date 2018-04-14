Утро стойкости: Асад пришел в свою резиденцию в Дамаске после удара США по Сирии

Президент Сирии Башар Асад пришел на работу утром 14 апреля после атаки США и их союзников на САР. На странице сирийского лидера в Twitter опубликована видеозапись, где Асад идет на свое рабочее место.

«Утро стойкости», - таким комментарием сопровождается ролик.

По сообщениям Министерства обороны РФ, 14 апреля в 03:42 мск до 05:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения ПВО РФ, расположенные на территории САР, для отражения ракетного удара не применялись.