Утро стойкости: Асад пришел в свою резиденцию в Дамаске после удара США по Сирии
Утром в субботу самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции, был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
Фото: Kremlin.ru
Видео: Presidency_Sy/Twitter
Президент Сирии Башар Асад пришел на работу утром 14 апреля после атаки США и их союзников на САР. На странице сирийского лидера в Twitter опубликована видеозапись, где Асад идет на свое рабочее место.
«Утро стойкости», - таким комментарием сопровождается ролик.
По сообщениям Министерства обороны РФ, 14 апреля в 03:42 мск до 05:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.
В оборонном ведомстве добавили, что подразделения ПВО РФ, расположенные на территории САР, для отражения ракетного удара не применялись.