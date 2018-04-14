Франция и Великобритания демонстративно нанесли удар по Сирии

14 апреля Соединенные Штаты совместно в Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В ударе приняли участие эсминцы и бомбардировщики США, французские истребители Mirage и британские истребители Tornado.

Французские и британские СМИ демонстративно подчеркнули свое участие в ракетном ударе по Сирии.

Французы показали кадры вылета самолетов для последующего ракетного удара по Сирии. На кадрах видно, как по взлетной полосе рулят несколько истребителей, после чего они взлетают. Британцы не отставали и показали процесс подготовки своих истребителей Tornado.

Между тем, напомним, сирийские ПВО смогли отразить атаку с воздуха. Как сообщает Минобороны России, США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет.