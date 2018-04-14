РФ созывает экстренное заседание СБ ООН для обсуждения действий США в Сирии - Путин

Удар западной коалиции по Сирии – это акт агрессии против суверенного государства. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

«14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», - сообщил он.

Также в заявлении отмечается, что в качестве предлога для нанесения удара была использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения, однако в этот раз речь идет о сирийской Думе в пригороде Дамаска.

«Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки», - говорится в документе.

Вместе с тем в заявлении уточняется, что ОЗХО ранее направила в Сирию своих специалистов для того, чтобы выяснить все обстоятельства, однако группа западных стран «этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию» и не дождавшись итого расследования.

«Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом», - сообщается в заявлении Владимира Путина.

В тексте также уточняется, что эскалация ситуации вокруг Сирии «оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений».

«История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», - говорится в заявлении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что США и их союзники Франция и Великобритания выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет, а также ракет класса «воздух – земля».