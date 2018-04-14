Умер режиссер Милош Форман

На 87-м году жизни умер известный режиссер Милош Форман. У него остались жена и четверо детей.

Как сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ, причина смерти в настоящий момент не уточняется.

Форман родился в 1932 году в чешском Чаславе. Он является режиссером таких фильмов, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», а также «Народ против Ларри Флинта».

Кроме того, Форман дважды удостаивался «Оскара».