Умер режиссер Милош Форман
Форман умер в возрасте 86 лет.
Фото: Zff2012 / wikipedia
На 87-м году жизни умер известный режиссер Милош Форман. У него остались жена и четверо детей.
Как сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на чешские СМИ, причина смерти в настоящий момент не уточняется.
Форман родился в 1932 году в чешском Чаславе. Он является режиссером таких фильмов, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», а также «Народ против Ларри Флинта».
Кроме того, Форман дважды удостаивался «Оскара».