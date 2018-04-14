США хотят напомнить миру о своей «исключительности» - Косачев об атаке на Сирию

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев считает, что атака США и их союзников на Сирию нацелена на срыв миссии ОЗХО, которая «сегодня должна была начать работать в Восточной Гуте, в городе Дума». По мнению сенатора, агрессия со стороны Запада, «эту миссию может свернуть».

«Появляется повод для того, чтобы сослаться на невыносимо тяжелые условия работы и отказаться от соответствующего расследования. Потому что, если это расследование будет проведено, если оно будет честным и объективным, то исчезнет сама причина для того, чтобы предъявлять претензии к сирийскому руководству и тем более для того, чтобы его наказывать военными ударами», - сказал Косачев в беседе с корреспондентом «Звезды».

По словам сенатора, он не сомневается, что Сирия «в данном случае – это пешка для американцев и их союзников на всемирной шахматной доске для того, чтобы напомнить миру о своей исключительности».

14 апреля в 3:42 мск до 5:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР.