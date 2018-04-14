Объекты «военно-химической программы» Сирии давно не используются - Генштаб

В результате ракетного удара вооруженными силами США и их союзниками по территории Сирии, частично разрушенными оказались объекты, которые якобы задействованные в «военно-химической» программе САР. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Объекты, якобы имевшие отношение к так называемой «военно-химической» программе частично разрушены. При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было», - заявил Рудской на брифинге в Минобороны.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 14 апреля отдал приказ о нанесении по Сирии удара крылатыми ракетами Tomahawk. По информации Минобороны России, с 3:42 до 5:10 по московскому времени самолетами и кораблями ВС США и их союзников был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики. Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.