Сирия потребует от Совбеза ООН принять меры в связи ударами США

Сирия обратится к Совбезу ООН с требованием принять меры в связи с неприкрытой агрессией Запада. Соответствующее заявление сделал сирийский посол в Китае Имад Мустафа.

Как отметил дипломат, трехсторонняя агрессия - это лишь продолжение войны, ведущейся в отношении САР в различных формах.

Ранним утром 14 апреля сирийцы начали собираться на центральной площади Дамаска на митинг в поддержку главы государства Башара Асада и правительственных войск. Сейчас демонстранты скандируют антиамериканские лозунги и заявляют, что Сирия не боится агрессии со стороны стран Запада и может ей противостоять.

14 апреля в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями армии США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.