Президент России получает актуальную информацию о событиях в Сирии от министра обороны

Министерство обороны Российской Федерации продолжает следить за обстоятельствами совершенного по Сирии Соединенными Штатами и их союзниками ракетного удара.

По данным Минобороны России, президент России Владимир Путин напрямую получает актуальную информацию о происходящем. Оперативную обстановку по ситуации в Сирии на данный момент президенту докладывает министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу.

Напомним, ранее в МИД России прокомментировали нанесение ударов США и их союзников по Сирии. Обстрел произошел в момент, когда появился шанс на мирное будущее, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.