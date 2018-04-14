Сирийские ПВО сработали эффективно - координатор группы ГД РФ по связям с парламентом САР

Координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, который сейчас находится в САР, в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал, что город Дамаск «живет нормальной своей жизнью».

«Жизнь продолжается, нормально все», - отметил Саблин.

По словам представителя российской Госдумы, утром было слышно, как работали системы ПВО.

«Утром работали системы ПВО, слышали, как уничтожались ракеты. Сирийские ПВО работали достаточно эффективно», - рассказал Дмитрий Саблин.

В субботу в 3:42 мск до 5:10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.