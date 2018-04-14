США нанесли удар по Сирии, чтобы помешать работе ОЗХО
Удар крылатыми ракетами по Сирии произошел за несколько часов до того, как там должна была начать свою работу комиссия по запрещению химического оружия. Ранее в ОЗХО подтвердили, что направляют группу экспертов в сирийскую Думу, где, по версии ряда государств, было применено химическое оружие.
«ОЗХО подтверждает, что команда миссии находится на пути в Сирию и начнет свою работу с 14 апреля», - заявила пресс-служба организации на своей официальной странице в Twitter.
Ранее российский МИД призывал Организацию по запрещению химического оружия поторопиться, так как риск удара США по Сирии был очень высоким.
В то же время постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытого заседания Совбеза заявил, что сирийские власти и российские военные совместно обеспечат безопасность экспертов ОЗХО. Он отметил, что Москва сделает все возможное, чтобы помочь в расследовании предполагаемой химической атаки.
Российские эксперты, находящиеся в Сирии, не обнаружили следов применения отравляющих веществ, а также пострадавших от него мирных жителей.
На днях первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил журналистам, что «химатака» против мирных жителей в Думе является провокацией.
«7 апреля была предпринята, вероятно, последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующие исключительно в рядах террористов одиозные “Белые каски” в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную “химическую атаку” на мирных жителей города Думы», - заявил Познихир.
Тем не менее президент США Дональд Трамп в ночь на 14 апреля отдал приказ о нанесении по Сирии удара крылатыми ракетами Tomahawk. По информации Минобороны России, с 3:42 до 5:10 по московскому времени самолетами и кораблями ВС США и их союзников был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики. Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.