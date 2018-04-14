Ракеты падали на жилые кварталы Дамаска – корреспондент «Звезды» рассказал о ночных ударах США по Сирии

Корреспондент телеканала «Звезда» в Сирии Алексей Головко рассказал об обстреле сирийской страны со стороны США, Франции и Великобритании. По его словам, вся съемочная группа проснулась в четыре ночи от звуков ракетного обстрела.

«Наша съемочная группа живет в нескольких километрах от Дамаска в пригороде и сегодня мы, как и вся сирийская столица, были разбужены в 4 утра, когда начался массовый обстрел. Отсюда, с террасы ресторана, было прекрасно видно, что ракеты летели со стороны Средиземного моря и падали на жилые кварталы Дамаска», - рассказал он.

По словам Головко, обстрел продолжался примерно 2,5 часа. Причем было видно, как работает сирийская система ПВО, «Панцирь» и другие системы.

«Известно на данный момент не очень много – со стороны Средиземного моря выпускал ракеты как минимум один американский корабль и один бомбардировщик летал. То, о чем сказали американские официальные власти. Известно, что в операции участвовали и британские вооруженные силы, и вооруженные силы Франции», - прокомментировал он.

Корреспондент «Звезды» также отметил, что в Пентагоне также указали цели ударов в Сирии.

«Их целями, как заявляет Пентагон, были химические объекты Сирии. Хотя давно известно, что еще много лет назад все химическое оружие при помощи России было вывезено из Сирии – за этим наблюдали международные организации», - сообщил Головко.

Он сообщил, что, по сообщениям США, американская сторона якобы поразила некую лабораторию по производству химоружия и некие склады, где якобы все это могло храниться.

«Удары наносились и под Хомсом. Сообщается, что удары наносились и по сирийскому международному аэропорту, куда перебазировалась сирийская военная авиация. Известно, что по российским объектам, в частности – по базе Хмеймим удары не наносились», - рассказал он.

По его словам, США никак не координировали действия с Россией.

«Американцы с российскими военными никак эти удары не координировали. Как сообщают сирийские СМИ, примерно 30 ракет были выпущены по Дамаску, и треть из них сбита. Остальные упали в жилые кварталы в самом городе. Здесь все было прекрасно слышно, а ночью – даже видно. Были вспышки, были трассеры по небу», - сообщил Головко.

Ранее в Министерстве обороны РФ прокомментировали удары США и их союзников - Франции и Великобритании по Сирии.